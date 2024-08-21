Стал известен лучший игрок первых пяти туров РПЛ по проценту выигранных единоборств

19-летний защитник московского «Динамо» Иван Лепский назван лучшим игроком Российской Премьер-лиги после первых пяти туров по проценту выигранных единоборств. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, Лепский выиграл 83% единоборств в новом сезоне (19/23), в том числе 14 из 16 верховых. На второй строчке расположился бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша (79%). На третьей позиции ещё один игрок ЦСКА — Игорь Дивеев (76%). 73% выигранных единоборств на счету Игора Вуячича («Рубин») и Александра Черникова («Краснодар»).

В новом сезоне российского чемпионата 19-летний Лепский сыграл в пяти матчах за бело-голубых (три — в РПЛ и два — в Кубке России). В этих встречах молодой футболист отметился забитым голом. Иван является воспитанником академии «Динамо» им. Л.И. Яшина.

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