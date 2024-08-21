Главный тренер Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил Москву с Шанхаем.

«Что в Шанхае однозначно лучше? Дороги. Транспортные развязки. То есть Шанхай тоже достаточно «пробочный» город, но по сравнению с Москвой трафик здесь сумасшедший. Несмотря на то, что Шанхай по численности значительно превосходит Москву, таких пробок, как в Москве, здесь нет, и в этом огромное преимущество.

Хуже? Уровень сервиса намного хуже. Но я думаю, что уровень сервиса в любом городе мира хуже, чем в Москве», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Суперлиги.

Напомним, Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. После 24 матчей чемпионата Китая подопечные Слуцкого набрали 61 очко и занимают второе место.