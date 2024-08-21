В «СКА-Хабаровск» объявили об увольнении главного тренера

Председатель попечительского совета «СКА-Хабаровск» Керим Сунгуров объявил в официальном телеграм-канале клуба о прекращении сотрудничества с главным тренером Дмитрием Воецким. Исполняющим обязанности главного тренера назначен входивший в штаб Воецкого 52-летний старший тренер Алексей Поддубский.

«Первоочередными задачами сейчас мы видим «перезапуск» команды и долгожданный подъём из подвала турнирной таблицы», — приводит слова Сунгурова пресс-служба «СКА-Хабаровск».

49-летний Дмитрий Воецкий работал в должности главного тренера хабаровчан с июня 2024 года. Под его руководством хабаровчане в шести матчах Первой лиги набрали четыре очка, одержав одну победу при четырёх поражениях, пропустили 12 голов (больше всех в лиге) и занимают предпоследнее, 17-е место — в зоне прямого вылета в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги.