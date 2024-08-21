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Чемпион мира Маркос Акунья перешёл в «Ривер Плейт»

Чемпион мира Маркос Акунья перешёл в «Ривер Плейт»
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32-летний левый защитник Маркос Акунья переходит из испанской «Севильи» в аргентинский «Ривер Плейт». Об этом заявила пресс-служба клуба.

Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины перешёл в «Ривер Плейт» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано до конца 2027 года. Ожидается, что в ближайшее время он прибудет на медицинское обследование и подписание контракта.

32-летний аргентинец является воспитанником аргентинского «Ферро». Затем он выступал за «Расинг» и лиссабонский «Спортинг». В «Севилью» он перешёл в сентябре 2020 года. Контракт Акуньи с испанским клубом рассчитан до июня 2025 года. В составе испанского клуба Акунья провёл 149 матчей, забил шесть мячей и сделал 16 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в € 4 млн.

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