Стало известно, кто заменит в «ПСЖ» травмированного Гонсалу Рамуша

Во французском «ПСЖ» не планируют подписывать нового игрока в нападение, несмотря на то что в расположении клуба остался всего один центральный нападающий — Рандаль Коло Муани. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике готов работать с имеющимся ресурсом. Сообщается, что испанский специалист планирует использовать номинального вингера Марко Асенсио в роли «ложной девятки».

Напомним, 23-летний португальский футболист Гонсалу Рамуш получил травму в матче 1-го тура чемпионата Франции с «Гавром», который закончился победой парижан 4:1, португалец был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Вчера, 20 августа, игроку была успешно проведена операция на левой лодыжке. Восстановление форварда займёт около трёх месяцев.