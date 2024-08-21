Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Кострома— 2DROTS. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто заменит в «ПСЖ» травмированного Гонсалу Рамуша

Стало известно, кто заменит в «ПСЖ» травмированного Гонсалу Рамуша
Аудио-версия:
Комментарии

Во французском «ПСЖ» не планируют подписывать нового игрока в нападение, несмотря на то что в расположении клуба остался всего один центральный нападающий — Рандаль Коло Муани. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике готов работать с имеющимся ресурсом. Сообщается, что испанский специалист планирует использовать номинального вингера Марко Асенсио в роли «ложной девятки».

Напомним, 23-летний португальский футболист Гонсалу Рамуш получил травму в матче 1-го тура чемпионата Франции с «Гавром», который закончился победой парижан 4:1, португалец был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Вчера, 20 августа, игроку была успешно проведена операция на левой лодыжке. Восстановление форварда займёт около трёх месяцев.

Материалы по теме
В «ПСЖ» определились со штатным пенальтистом на новый сезон после ухода Килиана Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android