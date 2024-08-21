Родри назвал лучшего футболиста мира, это не Роналду или Месси

28-летний испанский футболист, победитель чемпионата Европы 2024 года Родри высказался о том, кого он считает величайшим футболистом. Об этом сообщает портал Goal.

По информации источника, полузащитника попросили высказать мнение о том, кто лучший футболист за всё время: Криштиану Роналду или Лионель Месси. Вместо этого Родри назвал Кевина Де Брёйне.

Отметим, что Родри не единственный игрок «Манчестер Сити», который назвал Де Брёйне лучшим. Ещё один футболист «горожан» — крайний нападающий Джек Грилиш — в январе назвал бельгийца лучшим после игры с «Ньюкаслом» (3:2), где атакующий хавбек после возвращения в строй после травмы отметился забитым голом и результативной передачей.

В минувшем сезоне Де Брёйне в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах провёл 26 игр, в которых забил шесть голов и отдал 18 результативных передач.