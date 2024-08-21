Эрлинг Холанд высказался о признании Фила Фодена лучшим игроком АПЛ

24-летний норвежский футболист, форвард «Манчестер Сити», лучший бомбардир АПЛ сезона-2023/2024 Эрлинг Холанд отреагировал на успех своего товарища по команде Филипа Фодена.

«Фодена я считаю просто замечательным человеком. Мне очень приятно выступать с ним в одной команде и обмениваться шутками. Фил действительно невероятен. Никто не видит, что он вытворяет на тренировках, но это тоже фантастика. Я считаю себя счастливчиком, что мне довелось играть вместе с ним», – приводит слова Холанда Fotmob.

В минувшем сезоне Филип Фоден сыграл 53 матча, забил 27 голов и сделал 12 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.