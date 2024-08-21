Соболев близок к переходу в «Зенит», УЕФА представил новый гимн ЛЧ. Главное к утру
Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева, УЕФА представил обновлённую версию классического гимна Лиги чемпионов, тренер первой ракетки мира Янника Синнера высказался о допинговом скандале с участием теннисиста. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Спартак» и «Зенит» близки к согласованию трансфера Александра Соболева.
- УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов.
- Тренер Янника Синнера прокомментировал скандал с двумя положительными допинг-тестами.
- «Зенит» получил отказ от АЕКа на предложение о покупке нападающего за € 20 млн — Sport5.
- «Амкал» обыграл «Велес» в матче 1/128 финала Кубка России.
- «Челси» и «Атлетико» завершают сделку по переходу Жоау Феликса — Романо.
- В «СКА-Хабаровск» объявили об увольнении главного тренера.
- Названа сумма, которую «Милан» просит у «Барселоны» за трансфер Рафаэла Леау.
- Альваро Мората получил травму, игрок провёл за «Милан» только один матч — AS.
- Результаты первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, 20 августа.
- Сафиуллин обыграл Муте и вышел в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме.
- Халеп опубликовала многозначительный пост после новости о допинге Синнера.
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