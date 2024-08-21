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Спартак Кострома— 2DROTS. Прямая трансляция
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21 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Кубка России, допинг-скандал Синнера, результаты тенниса

Соболев близок к переходу в «Зенит», УЕФА представил новый гимн ЛЧ. Главное к утру
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Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева, УЕФА представил обновлённую версию классического гимна Лиги чемпионов, тренер первой ракетки мира Янника Синнера высказался о допинговом скандале с участием теннисиста. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Спартак» и «Зенит» близки к согласованию трансфера Александра Соболева.
  2. УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов.
  3. Тренер Янника Синнера прокомментировал скандал с двумя положительными допинг-тестами.
  4. «Зенит» получил отказ от АЕКа на предложение о покупке нападающего за € 20 млн — Sport5.
  5. «Амкал» обыграл «Велес» в матче 1/128 финала Кубка России.
  6. «Челси» и «Атлетико» завершают сделку по переходу Жоау Феликса — Романо.
  7. В «СКА-Хабаровск» объявили об увольнении главного тренера.
  8. Названа сумма, которую «Милан» просит у «Барселоны» за трансфер Рафаэла Леау.
  9. Альваро Мората получил травму, игрок провёл за «Милан» только один матч — AS.
  10. Результаты первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, 20 августа.
  11. Сафиуллин обыграл Муте и вышел в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме.
  12. Халеп опубликовала многозначительный пост после новости о допинге Синнера.
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