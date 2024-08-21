Соболев близок к переходу в «Зенит», УЕФА представил новый гимн ЛЧ. Главное к утру

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева, УЕФА представил обновлённую версию классического гимна Лиги чемпионов, тренер первой ракетки мира Янника Синнера высказался о допинговом скандале с участием теннисиста. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».