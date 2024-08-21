Герман Эль Классико прокомментировал победу «Амкала» над «Велесом» в Кубке России

Президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман Эль Классико (Герман Попков) высказался о выездной победе своей команды над московским «Велесом» (2:0) в матче 2-го раунда Пути регионов Кубка России.

«От победы над «Велесом» кайф! Очень приятно! Спасибо большое болельщикам, кто верил в нас. «Велес» с первых минут попытался давить. Очень сильно взвинтили скорости. Было понятно, что они не смогут играть так весь матч. Просто физически невозможно.

«Велес» рассчитывал на быстрый гол. Благодарен ребятам за то, что выполнили все установки и не дали этому голу случиться. Мы свои моменты реализовали. Понятно, что «Велес» очень сильная команда, они борются за выход в Первую лигу», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.