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Президент «Амкала» отреагировал на начало расследования РФС после матча с «Коломной»

Президент «Амкала» отреагировал на начало расследования РФС после матча с «Коломной»
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Президент медийного клуба «Амкал» Герман Попков высказался о расследовании РФС после матча с «Коломной» (8:1) в Кубке России.

«Без проблем отреагировал на то, что РФС начал расследования матча «Амкал» — «Коломна». Если надо посодействовать, мы всегда за. К нам не обращались. Мы забивали столько, сколько могли. Мы очень пытались сделать рекорд Кубка России, но не получилось. Мы вошли в топ-3, и нам от этого очень радостно.

Не знаю, чем закончится история с расследованием. Если окажется, что ребята умудрились ставить на свой матч, то это верх глупости. Премия Дарвина — самый крутой в жизни самострел. Более миллиона охватов во всех соцсетях и СМИ. И ты попытаешься сделать что-то на прямых трансляциях — это самоубийство», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что матч «Амкала» и «Коломны» в Кубке России может являться договорным.

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