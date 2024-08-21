Сегодня, 21 августа, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов 21 августа:

22:00 мск. «Динамо» Киев – «Ред Булл Зальцбург»;

22:00 мск. «Мальмё» – «Спарта» Прага;

22:00 мск. «Мидтьюлланн» – «Слован» Братислава;

22:00 мск. «Янг Бойз» – «Галатасарай».

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.