Расписание матчей Кубка России по футболу 21 августа

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Сегодня, 21 августа, состоятся матчи 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Одним из центральных матчей этой стадии станет противостояние медийной команды 2DROTS со «Спартаком» из Костромы.

Расписание матчей Кубка России 21 августа (время — московское):

13:00. «Иртыш» (Омск) – «Челябинск»

15:00. «Салют» (Белгород) – «Спартак» (Тамбов)

15:00. «Сибирь» (Новосибирск) – «Темп» (Барнаул)

15:00. «Лада» (Тольятти) – «Волга» (Ульяновск)

16:00. «Торпедо Миасс» – «Носта» (Новотроицк)

16:00. «Астрахань» – «Легион» (Махачкала)

16:00. «Динамо» (Киров) – «Сокол» (Казань)

16:00. «Динамо-Владивосток» – «Иркутск»

16:00. «Динамо-СПб» – «Композит» (Павловский Посад)

17:00. «Кубань» (Краснодар) – «Кубань-Холдинг» (Павловская)

17:00. «Ленинградец» (Ленинградская область) – «СШОР 1 – Кристалл» (Санкт-Петербург)

17:00. «Тверь» – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

18:00. «Чертаново» (Москва) – «Леон Сатурн» (Раменское)

18:00. «Рязань» – «Динамо-Брянск»

18:00. «Металлург» (Липецк) – «Зенит» (Пенза)

18:00. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Космос» (Долгопрудный)

18:00. «Торпедо Владимир» – «Муром»

18:00. «Волгарь» (Астрахань) – «Победа» (Хасавюрт)

18:30. «Авангард» (Курск) – «Орёл»

18:30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Калуга»

19:30. «Спартак» (Кострома) – 2DROTS (Москва)