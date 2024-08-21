Садулаев: рад ехать в сборную России. Все понимают, что у нас творится, но нужно играть

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал своё попадание в расширенный состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. В его рамках российская национальная команда сыграет с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

— Это ещё расширенный список, так что посмотрим. Нужно ещё показать себя, чтобы попасть в окончательный. Но я всегда рад ехать в сборную, готов.

— Сборная сыграет с Таиландом и Вьетнамом. Как смотришь на это? Предстоит очень долгий перелёт.

— Нормально смотрю. Когда играешь за сборную, всегда настраиваешься на победу.

— Как относишься к мнению, что это слишком слабые соперники?

— Сейчас все понимают, что у нас творится. Но сборной надо играть в любом случае. Так что и такие соперники — это нормально, — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.