Тренер «Ариса» Шпилевский предположил, почему новичок ЦСКА Шуманский не играет у Николича

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский предположил, почему новичок ЦСКА Артём Шуманский не играет под руководством Марко Николича.

— Если Шуманский вообще не играет в ЦСКА, значит, тренеры не видят его в составе, наверное. Виднее тренерам, скаутам. Не могу сказать, в чём именно проблема, долго с ним не общался.

— Могут ли причиной этому служить какие-то ментальные трудности?

— Со мной он всегда вёл себя уважительно. Не было такого, что повышал голос, все требования выполнял. В ЦСКА тренер — иностранец, может быть сложнее. Но я не видел у Артёма качеств, которые могли бы мешать адаптации в новом коллективе. С другой стороны, всё может влиять на человека: он всё-таки наверняка подписал немаленький контракт. Не знаем, как это на него повлияло, — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.