Комментатор Нагучев сравнил поведение Соболева и Дзюбы

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» сравнил поведение двух эпатажных российских нападающих — Александра Соболева и Артёма Дзюбы.

«Есть футболисты, которых хорошо воспитали родители. А есть те, кого плохо. В европейских странах за такое отношение к журналистам штрафуют. А есть игроки, за которых в любом случае заступаются клубы. Непонятно, по какой причине. Я раньше говорил, что Дзюба своими высказываниями наносит ущерб клубу. Соболев делает то же самое. Но если Артём сам по себе такой, то Александр делает это демонстративно. Раньше нам казалось, что Соболев был другим», — сказал Нагучев в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

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Ещё больше историй и инсайдов про РПЛ — в новом выпуске подкаста.