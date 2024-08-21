Владислав Радимов: смена лидера в РПЛ? Это вполне может произойти

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком», который состоится 24 августа.

– После потери Глушенкова и после того, что я увидел с «Химками», мне кажется, «Зенит» будет более осторожен в этой встрече.

– А какая будет интрига, если в следующем туре сменится лидер!

– Да, это вполне может произойти. «Спартак» после своих побед, наверное, на коне. Может быть всё что угодно. Мы же хотели, чтобы интрига была жива? Но в любом случае «Зенит», повторюсь, смотрится мощнее всех. Надо ждать восстановления Вендела и Глушенкова, чтобы команда ещё ярче засияла. И даже без них «Зенит» в любом случае фаворит матча со «Спартаком», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 5-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Химками». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась вничью — 1:1. Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Химки» находятся на девятой строчке, заработав пять очков.