Нагучев: будь я боссом «Спартака», сказал бы Соболеву: «Саша, пока!»

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал, как бы он поступил с нападающим Александром Соболевым на месте руководителей московского «Спартака».

«Будь я боссом «Спартака», сказал бы: «Саша, пока!» Таких, как ты сейчас, я найду в Южной Америке миллион. Они приедут сюда за гораздо меньшие деньги, потому что знают, что мы продадим их в Европу. А чего хочет Соболев, я не знаю. Он хочет в «Зенит»? Усиливать конкурента — странно. Мы знаем, как бывшие спартаковцы играют против «Спартака». Они всегда забивают», — сказал Нагучев в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

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Ещё больше историй и инсайдов про РПЛ — в новом выпуске подкаста.