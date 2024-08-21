Игрок «Крыльев Советов» Гальдамес назвал лидера команды

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес назвал лидера самарской команды.

«Солдатенков — настоящий лидер команды. Он очень спокойный, что передаётся нам. Есть и другая группа лидеров», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 25-летний Гальдамес перешёл в самарские «Крылья Советов» в конце июля этого года. Ранее чилийский защитник выступал за аргентинский клуб «Годой-Крус» и чилийский «Унион Эспаньола». С «Крыльями Советов» Томас заключил контракт на три года.

После пяти сыгранных матчей нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» занимают 14-е место в турнирной таблице, в активе у самарцев три очка. В следующем матче чемпионата России самарская команда сыграет с «Пари НН» 25 августа.