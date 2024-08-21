Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Гальдамес назвал лидера команды

Игрок «Крыльев Советов» Гальдамес назвал лидера команды
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес назвал лидера самарской команды.

«Солдатенков — настоящий лидер команды. Он очень спокойный, что передаётся нам. Есть и другая группа лидеров», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 25-летний Гальдамес перешёл в самарские «Крылья Советов» в конце июля этого года. Ранее чилийский защитник выступал за аргентинский клуб «Годой-Крус» и чилийский «Унион Эспаньола». С «Крыльями Советов» Томас заключил контракт на три года.

После пяти сыгранных матчей нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» занимают 14-е место в турнирной таблице, в активе у самарцев три очка. В следующем матче чемпионата России самарская команда сыграет с «Пари НН» 25 августа.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Крыльев» Гальдамес: успел попробовать сырники — это очень вкусно!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android