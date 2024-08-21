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Гендиректор «Факела» Асхабадзе: команда не готова составлять конкуренцию хоть кому‑нибудь

Гендиректор «Факела» Асхабадзе: команда не готова составлять конкуренцию хоть кому‑нибудь
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что команда в своём нынешнем физическом состоянии не готова бороться на должном уровне ни с одним из соперников по РПЛ.

— Мы, конечно, обеспокоены тем, что происходит, если команда проигрывает и не набирает очков. Видно, что команда физически не готова. Можно много говорить о всяческих перипетиях условий нашей работы, это тяжело назвать работой. Но, опять же, физически команда не готова на 100 процентов, чтобы составлять конкуренцию хоть кому‑нибудь. На данный момент.

— Это провал прошлого тренерского штаба?
— Не хочу обсуждать какие‑то провалы. Я констатирую факт. Сегодня, как по мне, целиком и полностью команда не готова физически, чтобы биться и бороться так, как мы делали это всегда. Мы имели и раньше ограничения в мастерстве, но сейчас мы не готовы вообще, — приводит слова Асхабадзе «Матч ТВ».

Напомним, в матче 5-го тура РПЛ «Факел» встречался со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу москвичей. В составе красно-белых забили нападающий Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич, а также полузащитник Эсекьель Барко. На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков после пяти матчей. «Факел» находится на последней, 16-й, строчке, заработав лишь одно очко за пять игр.

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