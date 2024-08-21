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«Спартак» Кострома — 2DROTS: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Спартак» Кострома — 2DROTS: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 21 августа, состоится матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медиаклуб 2DROTS и «Спартак» Кострома. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Не начался
2DROTS
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на прошлой стадии Кубка России 2DROTS обыграли «Строгино» со счётом 1:0.

Интересно, что всего в новом сезоне Кубка России принимали участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. После 1/256 финала Пути регионов часть клубов из дивизиона «Б» Второй лиги и любительских команд вылетели. При этом все три медиаклуба, принимающие участие в Кубке, вышли в следующую стадию.

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