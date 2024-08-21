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Алексей Миранчук готов дебютировать за «Атланту» в матче с «Гэлакси» 25 августа

Алексей Миранчук готов дебютировать за «Атланту» в матче с «Гэлакси» 25 августа
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Российский полузащитник Алексей Миранчук может дебютировать в составе команды «Атланта Юнайтед» в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча состоится 25 августа.

«Вчера Алексей Миранчук впервые присоединился к команде и провёл первую тренировку. Следующий матч «Атланта» проведёт 25 августа с «Лос-Анджелес Гэлакси». Ожидается, что он будет готов сыграть в этой встрече», — приводит слова представителя пресс-службы «Атланты» «РИА Новости Спорт».

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 результативных передач). Ранее Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».

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