Глава правления «Зенита» Медведев: Соболев не держит путь в Петербург для перехода в клуб

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию в СМИ о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев перейдёт в стан сине-бело-голубых.

«Соболев не держит путь в Петербург для перехода в «Зенит», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.