Президент Медиалиги Осипов: верим в «Амкал», победа над «Велесом» — закономерный результат

Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о выступлении медийной команды «Амкал» в Фонбет Кубке России. Напомним, «Амкал» прошёл уже две стадии Пути регионов, обыграв профессиональные команды из Второй лиги (дивизионов «А» и «Б»). На стадии 1/256 финала медиаклуб разгромил «Коломну» со счётом 8:1, а в матче 1/128 финала был обыгран «Велес» — 2:0.

«Амкал» приятно удивил. Был уверен, что это хорошая футбольная команда. Новая команда собралась, только вкатилась при Гатагове. Новый тренер довёл игру до совершенства. Победа над «Велесом» — закономерный результат. На «Амкал» ставим, верим», — сказал Николай Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В Кубке также выступают две другие медийные команды — 2DROTS и «БроукБойз».