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Аршавин: думаю, что Андреева могут уволить из «Оренбурга» за высказывания

Аршавин: думаю, что Андреева могут уволить из «Оренбурга» за высказывания
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о резонансных словах спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в РПЛ.

— Вас удивило то, как заговорил Дмитрий Андреев?
— Да. Я ему позвонил. Поддержал, спросил, как ему живётся.

— Вы же понимаете, что будет дисквалификация.
— Дисквалификация — это ерунда. Это вообще ерунда. Честно говоря, думаю, что его могут и уволить.

— Почему?
— За такие жёсткие высказывания, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» «Оренбург» уступил, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, применил физическое воздействие к одному из рефери, а затем иронично «поздравил» главного судью встречи Безбородова с победой «Ростова».

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