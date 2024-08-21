Аршавин: думаю, что Андреева могут уволить из «Оренбурга» за высказывания

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о резонансных словах спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в РПЛ.

— Вас удивило то, как заговорил Дмитрий Андреев?

— Да. Я ему позвонил. Поддержал, спросил, как ему живётся.

— Вы же понимаете, что будет дисквалификация.

— Дисквалификация — это ерунда. Это вообще ерунда. Честно говоря, думаю, что его могут и уволить.

— Почему?

— За такие жёсткие высказывания, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» «Оренбург» уступил, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, применил физическое воздействие к одному из рефери, а затем иронично «поздравил» главного судью встречи Безбородова с победой «Ростова».