Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Медиалиги ответил, в каком случае можно считать успешным выступление команд в КР

Глава Медиалиги ответил, в каком случае можно считать успешным выступление команд в КР
Комментарии

Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов ответил, в каком случае можно считать успешным выступление команд в Фонбет Кубке России сезона-2024/2025.

«Если все три команды пройдут второй раунд, то это точно будет самый успешный сезон медиакоманд в Кубке России. Помним матч 2DROTS с «Химками» — это была гораздо более поздняя стадия.

Кубок — турнир, в котором многое зависит от соперников. Сложно гадать, но по силе все три команды вызывают оптимистичные ожидания. Broke Boys прилично усилились, 2DROTS — всегда серьёзная команда, а «Амкал» наладил «химию», наиграл связи», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, действующим победителем Кубка России является «Зенит».

Материалы по теме
Такому счёту «Амкала» трудно подобрать слова. Медийный клуб забил 8 голов в Кубке России!
Такому счёту «Амкала» трудно подобрать слова. Медийный клуб забил 8 голов в Кубке России!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android