Глава Медиалиги ответил, в каком случае можно считать успешным выступление команд в КР

Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов ответил, в каком случае можно считать успешным выступление команд в Фонбет Кубке России сезона-2024/2025.

«Если все три команды пройдут второй раунд, то это точно будет самый успешный сезон медиакоманд в Кубке России. Помним матч 2DROTS с «Химками» — это была гораздо более поздняя стадия.

Кубок — турнир, в котором многое зависит от соперников. Сложно гадать, но по силе все три команды вызывают оптимистичные ожидания. Broke Boys прилично усилились, 2DROTS — всегда серьёзная команда, а «Амкал» наладил «химию», наиграл связи», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, действующим победителем Кубка России является «Зенит».