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Митрофанов: матчи со сборными Таиланда и Вьетнама не противоречат концепции РФС

Митрофанов: матчи со сборными Таиланда и Вьетнама не противоречат концепции РФС
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что товарищеские матчи сборной России с командами Таиланда и Вьетнама не противоречат концепции Российского футбольного союза.

«Матчи со сборными Таиланда и Вьетнама не противоречат концепции РФС. РФС прежде всего говорит о том, что институт сборных должен существовать, что сборная должна проводить матчи. Конечно, мы хотим провести как можно больше игр в России. Но при этом мы должны учитывать объективную картину, которая есть в мире», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, ранее РФС объявил, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.

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