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Мадридский «Атлетико» объявил о переходе хавбека Галлахера

Мадридский «Атлетико» объявил о переходе хавбека Галлахера
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Футбольный клуб «Атлетико» Мадрид в социальных сетях объявил о переходе воспитанника академии «Челси», полузащитника сборной Англии Конора Галлахера.

Напомним, ранее сообщалось, что английский полузащитник подпишет с «матрасниками» контракт до лета 2029 года. Также в СМИ появлялись сведения, что мадридский клуб заплатит за Галлахера € 40-45 млн.

В минувшем сезоне Галлахер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. «Атлетико» прошлый сезон завершил на четвёртом месте в турнирной таблице и заполучил путёвку в Лигу чемпионов.

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