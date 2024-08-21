Хавбек «Барселоны» Гюндоган возвращается в «Манчестер Сити» — Романо

Немецкий полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган возвращается в «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, хавбек подпишет с «горожанами» контракт до лета 2025 года. Напомним, Гюндоган перешёл в «Барселону» летом 2023 года на правах свободного агента после семи лет в «Манчестер Сити». В составе английского клуба немец пять раз выигрывал чемпионат Англии.

Ранее в своей профессиональной карьере Илкай, являющийся воспитанником «Бохума», выступал за такие команды, как «Нюрнберг» и дортмундская «Боруссия». В составе сборной Германии полузащитник стал бронзовым призёром Евро-2012.