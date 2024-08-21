Лукас Вера: грустно, что не набрали очки в матчах, где могли

Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о выступлении подмосковной команды на старте сезона-2024/2025.

«Ну «Химкам» ещё многое надо, чтобы стать чемпионами. Сейчас команда на этапе трансформации. У нас новый тренер, игроки. Мы спокойны. Грустно, что не набрали очки в матчах, где могли. С тем же «Пари НН», например», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в матче 5-го тура РПЛ «Химки» встречались с «Зенитом». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1. Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Химки» находятся на девятой строчке, заработав пять очков.