Президент Медиалиги Осипов: убеждён, что наши игроки могут заинтересовать команды РПЛ

Президент Медиалиги Николай Осипов считает, что в случае успешного выступления медийных клубов в Кубке России некоторыми футболистами могут заинтересоваться клубы Российской Премьер-Лиги.

«Более чем убеждён, что в случае удачного выступления в Кубке игроками Медиалиги заинтересуются в РПЛ. Не просто так ходят слухи об интересе к нашим футболистам из клубов нижней восьмёрки РПЛ. За нами следят скауты, функционеры. Ребята в силах быть игроками РПЛ с точки зрения профессионализма», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в Кубке России сезона-2024/2025 принимают участие три медиаклуба — «Амкал», 2DROTS и «БроукБойз». «Амкал» уже прошёл две стадии и вышел в 1/64 финала Пути регионов. 2DROTS и «Броуки» прошли стадию 1/256 финала и в ближайшее время сыграют свои матчи 1/128 финала.