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Президент Медиалиги поделился ожиданиями от матчей 2DROTS и «БроукБойз» в Кубке России

Президент Медиалиги поделился ожиданиями от матчей 2DROTS и «БроукБойз» в Кубке России
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Президент Медиалиги Николай Осипов поделился ожиданиями от матчей 2DROTS и «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

«После победы «Амкала» кажется, что все три наши команды могут пройти в последующий раунд Кубка. По афише кажется, что соперник 2DROTS «Спартак» Кострома — самый серьёзный. Но и 2DROTS — финалист, который отыгрывал «Амкал». А у «БроукБойз» самый простой соперник в этом раунде. Точно ждём победу в Дзержинске над «Химиком», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в Кубке России сезона-2024/2025 принимают участие три медиаклуба — «Амкал», 2DROTS и «БроукБойз». «Амкал» уже прошёл две стадии и вышел в 1/64 финала Пути регионов. 2DROTS и «Броуки» прошли стадию 1/256 финала и в ближайшее время сыграют свои матчи 1/128 финала.

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