В РФС рассказали, когда комитет по этике рассмотрит высказывания Дмитрия Андреева

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, когда комитет по этике рассмотрит высказывания спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Заседание комитета этики, где рассмотрят поведение и нецензурные высказывания спортивного директора «Оренбурга», пройдёт 30 августа», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» «Оренбург» уступил, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти. После матча спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, выйдя из подтрибунного помещения, применил физическое воздействие к одному из рефери, а затем иронично «поздравил» главного судью встречи Безбородова с победой «Ростова».