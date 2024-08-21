Андрей Аршавин: в ЭСК одни иностранцы, нет никакой ответственности

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

— Как реагировали на ситуацию с Орсато? И ваше мнение об ЭСК?

— Там одни иностранцы? Нет никакой ответственности. Ошиблись или нет — они в Россию даже не приезжают.

— Что делать с судейством?

— На мой взгляд, перед началом чемпионата надо встретиться — позвать пару опытных футболистов и разобрать моменты. Не хотят меня — я там ангажирован, за «Зенит», меня много на телеке. Позовите других — Аленичева, Титова, Мостового, Шалимова, пока он не работает, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, 13 августа бывший итальянский рефери Даниэле Орсато вошёл в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Но уже 15 августа было объявлено о его уходе из организации. Орсато известен по работе в итальянской Серии А, а также на крупных международных турнирах — Евро-2020 и Евро-2024. Кроме того, на ЧМ-2022 в Катаре Даниэле обслуживал полуфинал между Аргентиной и Хорватией. В 2020 году Орсато обслуживал матч «ПСЖ» и «Баварии» в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим футбольным рефери года.