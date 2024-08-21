Широков назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков высказался о турнирных перспективах московского клуба. По его мнению, красно-белые показывают качественный и интересный футбол. Широков считает, что на данный момент именно «Спартак» является главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионский титул.

— «Спартак» одерживает одну победу за другой на старте. Возрождение?

— Я говорил вам, что команда может сплотиться вокруг одного человека — в данном случае вокруг тренера — и дать результат. Но есть опасения, что всё пойдёт по привычному циклу. Первый-четвёртый матч — «Спартак», ты ли это? Пятый-восьмой — ах, да, всё нормально. Соответственно, следующие три игры ключевые. Мне, кстати, понравилось, как «Спартак» играл с «Факелом» и «Ахматом». Мне «Спартак» понравился — играли в футбол, старались играть быстро, создавали моменты. Был футбол, а не тягомотина.

— Так мы дойдём до оценок, что это главный конкурент «Зенита».

— На данный момент да. «Факел» просто разорвали в одну калитку. В первом тайме могли забить шесть-семь голов, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».