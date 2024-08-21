Игрок «Химок» Фаринья: для нас ничья с «Зенитом» равна поражению

Футболист подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья высказался по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

«То, что мы сделали в матче против «Зенита», можно назвать грандиозным. Все выложились по полной, отдали все силы. Мы провели хороший матч, но, к сожалению, в концовке соперник сравнял счёт. Для нас эта ничья как поражение, потому что мы могли выиграть», — приводит слова Фариньи Metaratings.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Химками» состоялся накануне, 18 августа. Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Встреча завершилась вничью — 1:1. Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.