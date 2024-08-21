Радимов: если Пиняев не прибавит, он окажется на скамейке

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов высказался о невзрачном отрезке нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева на старте сезона-2024/2025. По мнению эксперта, если Пиняев не прибавит, то может оказаться на скамейке запасных московского клуба.

«Мне кажется, Пиняев внешне погрузнел, стал более закрепощённый, у него пропала лёгкость, которая была до этого. Он парил над полем, а сейчас тот же обыгрыш даётся ему с огромнейшим трудом. Это видно. Может быть, лишний тренажёрный зал, может быть, просто взрослеет. А Галактионов хочет видеть лёгкие фланги, атакующие. Там и Сарвели на подходе, есть Раков, Тикнизян. Так что, если Пиняев не прибавит, он окажется на скамейке», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».