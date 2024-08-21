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«Мне было очень грустно в Лондоне». Защитница «Локо» — о том, как начала писать стихи

«Мне было очень грустно в Лондоне». Защитница «Локо» — о том, как начала писать стихи
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Экс футболистка «Челси» Алсу Абдуллина, ныне выступающая за «Локомотив», поделилась воспоминаниями о периоде в Англии.

– Будучи в Англии, ты завела телеграм-канал. Как ты к этому пришла?
– Это было в отпуске дома. Я чистила картошку – готовила ужин родителям. Наедине с собой подумала: как мне перестать стесняться общения с людьми? До этого видела, что многие завели телеграм-каналы и рассказывают о своей жизни. Вот тоже попробовала. Правда, решалась месяц, наверное. Думала, кто и что скажет. А сейчас вообще забросила.

– Почему?
– У меня это периодами. Когда что-то случается, то больше в себе закрываюсь. Такая черта характера.

– При этом ты иногда пишешь стихи в телеграм-канале.
– А знаете, почему я начала? Мне было очень грустно в Лондоне. Хотелось выразить свои эмоции, поэтому начала писать стихи. Сейчас уже редко пишу, потому что всё хорошо, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.

Полностью интервью с Алсу Абдуллиной читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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