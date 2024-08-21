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Футболистка «Локо» Абдуллина раскрыла свою первую реакцию на интерес от «Челси»

Футболистка «Локо» Абдуллина раскрыла свою первую реакцию на интерес от «Челси»
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Футболистка «Локомотива» Алсу Абудллина, ранее выступавшая за «Челси», рассказала о своей первой реакции на интерес со стороны лондонского клуба.

– Захарян рассказывал, что долго не мог поверить в интерес «Челси». Как это было у тебя?
– Такая же ситуация. Я вообще не верила, когда мне агент позвонил. Я такая: «Чтооо? Кааак? «Челси»?» Я не верила до того момента, пока все документы не подписала. А между звонком и подписью прошло примерно один-два месяца.

– Что происходило с тобой в это время?
– Много всего воображала. Накручивала себя, как обычно. Я тогда ещё не так хорошо знала английский. Начала учить, когда дело близилось к переходу. Наняла себе репетитора – у меня как раз отпуск начался. Делала акцент именно на футбольные выражения в английском языке. Разбирали по YouTube, как общается тренер «Челси» Эмма. Она быстро разговаривает.

– А как ты себя накручивала?
– Думала о том, как я поеду туда. Я же всё время об этом мечтала. Смотрела видео, как тренируются в Англии. Натуральные поля, шикарная база. Я даже не могла представить, что со мной такое случится, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.

Полностью интервью с Алсу Абдуллиной читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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