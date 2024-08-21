Радимов: думаю, матч со «Спартаком» Мостовой начнёт в стартовом составе

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Андрее Мостовом, который отличился в матче 5-го тура РПЛ с «Химками».

«Наверное, вистов в этом плане Мостовой добавил себе, вышел он довольно-таки здорово. Я думаю, что да, это должно добавить, во-первых, ему самому уверенности. Хотя Семак и так на него рассчитывал. Мы помним такие истории, что он во многих чемпионатах не попадал в состав, а потом становился твёрдым игроком старта. Поэтому тут такая история, понятно, что травмы других помогут Мостовому вернуться в состав. Я думаю, что матч со «Спартаком» он начнёт в старте», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Химками» состоялся 18 августа. Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1. Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Химки» находятся на девятой строчке, заработав пять очков.