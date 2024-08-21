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Экс-футболистка «Челси» Абдуллина рассказала, как вернулась в Россию из Англии

Экс-футболистка «Челси» Абдуллина рассказала, как вернулась в Россию из Англии
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Футболистка «Локомотива» Алсу Абудллина, ранее выступавшая за «Челси», рассказала о своём возвращении из Англии в Россию.

– С этого лета ты снова в «Локомотиве». На тебя ведь и другие команды претендовали?
– Да, было много интереса со стороны российских клубов. Я долго думала и решила, что «Локо» – третий дом для меня после «Чертаново». Это хорошая история, чтобы сюда вернуться, чтобы вновь брать титулы.

– Как тебя в «Локомотиве» встретила Елена Фомина?
– Перед подписанием контракта мы с ней всё проговорили. Она объяснила, что будет рада моему возвращению, что я усилю команду. Для меня было важно услышать, что на меня рассчитывают. Как видите, сейчас всё хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу.

– Твоя подруга Марина Фёдорова активно звала тебя в «Спартак»?
– Было такое. У нас с ней сложилась отличная связка в «Локомотиве» и в сборной, мы друг друга чувствуем на поле.

– Помимо неё, звонили ещё агенты, руководители клубов, тренеры?
– Да, всё это было. Огромный интерес был именно от российских клубов.

– А какие-то варианты в Европе?
– На тот момент – нет. А когда «Челси» объявил о моём уходе в российский клуб, то мне сразу стали писать и агенты, и компании, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.

Полностью интервью с Алсу Абдуллиной читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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