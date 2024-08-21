«Челси» объявил о подписании Жоау Феликса

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе Жоау Феликса из мадридского «Атлетико».

«Я очень рад вернуться в «Челси» и не могу дождаться начала занятий. Я вижу знакомые лица, которые были здесь в прошлый раз, а это всегда приятно. Мне очень нравилось проводить здесь время, и я говорил своим друзьям и семье, что хотел бы однажды вернуться в Премьер-лигу. Вернуться в «Челси» — прекрасное чувство, и я очень рад этому», — приводит слова Феликса официальный сайт «Челси».

Отметим, что Жоау Феликс уже выступал за лондонский «Челси» во второй половине сезона-2022/2023 на правах аренды. В 20 матчах он отметился четырьмя голами.

Напомним, Феликс прошлый год провёл в «Барселоне» на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с мадридским «Атлетико» было рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.