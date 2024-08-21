Алсу Абдуллина: однажды в лагере ко мне обратились: «Эй, мальчик». Меня так обидело!

Экс футболистка «Челси» Алсу Абдуллина, ныне выступающая за «Локомотив», поделилась воспоминаниями из детства.

– Ты была единственной девочкой в посёлке, которая играла в футбол?

– Да. При этом у меня ещё была короткая причёска и меня постоянно путали: это девочка или мальчик играет? Однажды мы поехали в лагерь, и я стояла в очереди куда-то. Ко мне обратились: «Эй, мальчик». Я повернулась и ответила, что я девочка. И тут у меня пошли слёзы. Меня так обидело! Даже позвонила родителям и сказала, чтобы меня забрали из лагеря. Помню, была дискотека и брат в центре танцует, а я в углу плачу. Ушла домой – брат потом ещё меня успокаивал. Мне дали ноутбук, чтобы я смотрела фильм и отвлеклась. Затем уже приехали родители и забрали меня. Не представляю, как я смогла жить в интернате, если плакала даже в лагере недалеко от дома, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.

Полностью интервью с Алсу Абдуллиной читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.