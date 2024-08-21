Угальде: у «Зенита» игроки выше уровнем? «Спартак» — лучшая команда

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о составе санкт-петербургского «Зенита».

— Согласны ли вы с мнением многих фанатов, что у «Зенита» состав выше уровнем, чем у вас?

— Мы готовимся к любому сопернику — неважно, сильный он или слабый. Мы выкладываемся на максимум. Каждый может думать что хочет — «Спартак» готовится к матчу с «Зенитом» вне зависимости от этого.

— А какое у вас мнение по составу?

— Так как я защищаю красно-белые цвета, для меня лучшая команда — «Спартак», — приводит слова Угальде «РБ Спорт».

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 13 очков.