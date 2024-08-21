Экс-защитница «Парижа» Абдуллина посоветовала, куда сходить вратарю «ПСЖ» Сафонову

Экс футболистка «Парижа» Алсу Абдуллина, ныне выступающая за «Локомотив», посоветовала вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову, куда сходить в Париже.

– Куда посоветуешь сходить Сафонову в Париже?

– У меня есть любимая кафешка, но я забыла название. Там вкусный кофе. Конечно, Эйфелева башня – моё любимое место. У меня была мечта там побывать. Когда-то я поставила себе на заставку на телефоне фотографию с башней. И подумала, что очень хочу оказаться там и выпить кофе с круассаном. И реализовала! Не сразу после приезда, конечно. Где-то через месяц. Круассан взяла рядом в кафешке, но он оказался не очень вкусным. Самые классные были около моего дома в пригороде Парижа – с миндалём.

– А французы действительно помешаны на круассанах или это стереотип? И насколько они отличаются по вкусу?

– Мой любимый миндальный круассан был будто запечённый, и внутри столько миндаля – сахарная бомба. Вообще французы постоянно едят багет. Каждое утро видела мужчин с пакетами багетов, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.