Защитник «Химок» Фаринья: о России чаще всего говорят в контексте политики

Футболист подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья высказался о России. По словам защитника, чаще всего о Российской Федерации говорят в контексте политики.

– Какой главный стереотип о России в Панаме?

– Это актуально не только для Панамы, но о России чаще всего говорят в контексте политики. Но я приехал сюда и не чувствую никаких проблем. Конечно, из таких общепринятых стереотипов говорят о климате в России. Наши люди не привыкли к такому климату, мне нужно будет адаптироваться. Я знал, куда еду, и готов ко всему, — приводит слова Фариньи Metaratings.

Фаринья — воспитанник клубов «Рио Абахо» и «Пласа Амадор». В 2020 году он перешёл в «Атлетико Насьональ», за который выступал во Втором дивизионе Панамы. В 2021 году Фаринья перешёл в «Индепендьенте Ла-Чоррера». 14 августа в матче против «Верагуас Юнайтед» он дебютировал в чемпионате Панамы. В начале 2022 года Фаринья на правах аренды перешёл в «Университарио». 23 июля в матче с «Сан-Франсиско» он дебютировал за новый клуб. 25 сентября в поединке с «Пласа Амадор» Эдгардо забил свой первый гол за «Университарио». Летом 2023 года Фаринья был арендован гватемальским клубом «Мунисипаль». По окончании аренды игрок вернулся в «Индепендьенте Ла-Чоррера». Летом 2024 года Фаринья перешёл в российский клуб «Химки». 3 августа в матче с «Рубином» он дебютировал в РПЛ. В этой же игре Эдгардо забил свой первый гол за «Химки».