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Мигел Данни высказался о потерях «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Мигел Данни высказался о потерях «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
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Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни высказался о потерях сине-бело-голубых перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я считаю, что даже без Глушенкова, Вендела и Педро у «Зенита» есть игроки, чтобы продолжать побеждать», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» состоится в субботу, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 13 очков.

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