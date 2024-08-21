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Джованни Гонсалес предположил, какое место «Зенит» мог бы занять в Ла Лиге

Джованни Гонсалес предположил, какое место «Зенит» мог бы занять в Ла Лиге
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Новый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес предположил, какое место мог бы занять чемпион России «Зенит» в первенстве Испании. По мнению уругвайца, сине-бело-голубые могли бы претендовать на место в первой восьмёрке Ла Лиги.

«Думаю, что если бы «Зенит» играл в чемпионате Испании, то входил бы в топ-8. Какое место? Примерно с третьего по восьмое», — приводит слова Джованни Гонсалеса интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Команда Сергея Семака становилась чемпионом страны в шести последних сезонах подряд. Сам Джованни Гонсалес до переезда в Россию выступал за испанскую «Мальорку», благодаря чему знаком с испанским чемпионатом.

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