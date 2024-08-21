Радимов: «Спартак» не останавливается на достигнутом — мне это нравится

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов высказался о московском «Спартаке».

«Спартак» нравится тем, что приобрёл Барко, я уже не раз об этом говорил. А ещё «Спартак» нравится крайними защитниками, которые ни при Абаскале, ни при Слишковиче, ни при ком другом так здорово не поддерживали атаки, как сейчас. И Рябчук здорово смотрится, и тот же Денисов, хотя я всё равно считаю, что на позиции крайнего защитника справа «Спартаку» необходим более быстрый, резкий, мобильный футболист уровня Рябчука. Что ещё нравится в «Спартаке»: даже забив один мяч, они не заканчивают играть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Факелом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу москвичей. В составе красно-белых забили нападающий Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич, а также полузащитник Эсекьель Барко. На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков после пяти матчей. «Факел» находится на последней, 16-й, строчке, заработав лишь одно очко за пять игр.