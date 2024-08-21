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Экс-футболистка «Челси» и «Парижа» Абдуллина сравнила зарплаты в Англии, Франции и России

Экс-футболистка «Челси» и «Парижа» Абдуллина сравнила зарплаты в Англии, Франции и России
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Экс футболистка «Челси» и «Парижа» Алсу Абдуллина, ныне выступающая за «Локомотив», сравнила зарплаты в Англии, Франции и России.

– Насколько зарплаты футболисток отличаются в России и Европе?
– Я ехала в Англию на маленькую зарплату. Если бы осталась в России, то получала бы больше. Я ехала в Европу за футболом. Там не принято обсуждать зарплаты, поэтому я вообще не представляю, кто сколько получал в команде.

– То есть в России зарплаты у футболисток бывают выше, чем в Европе?
– Да, я тоже была удивлена. Во Франции были девочки, которые параллельно с футболом ещё где-то работали. Одна девочка — инженер, другая — реабилитолог.

– А какой порядок зарплат? Две-три тысячи евро в месяц?
– Три-четыре тысячи. Не миллионы, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.

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