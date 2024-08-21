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Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Голкипер сообщил о своём решении в социальных сетях.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Нойер намерен остаться в сборной Германии до чемпионата мира 2026 года. При этом Нойера не будет в заявке команды на предстоящие в сентябре матчи Лиги наций. Осенью Германия проведёт две встречи в рамках группового этапа Лиги наций, сыграв с Нидерландами и Венгрией.

Напомним, Мануэль Нойер провёл 124 игры за сборную Германии, свой дебют в национальной команде он совершил в 2009 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего немецкого футболиста составляет € 4 млн.

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